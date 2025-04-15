В Украине обновили правила бронирования военнообязанных: что изменится
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Обновлен порядок бронирования, а такжекритериии процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период.
Среди главных изменений:
- Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.
- Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно разведывательных структур.
- Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"
Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.
Зеленский предлагает Верховной Раде утвердили указы президента о продлении военного положения и мобилизации.
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