В Украине обновили правила бронирования военнообязанных: что изменится

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Обновлен порядок бронирования, а такжекритериии процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и обеспечения потребностей Вооруженных Сил в особый период. Среди главных изменений: Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах .

на военнообязанных, состоящих на учете в и . Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно разведывательных структур.

Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.