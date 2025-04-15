В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних: що зміниться

В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Уряд затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період. Серед головних змін: Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах .

на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в та . Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" щодо розвідувальних структур.

Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.