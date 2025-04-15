В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних: що зміниться
В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Уряд затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.
Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.
Серед головних змін:
- Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.
- Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" щодо розвідувальних структур.
- Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"
Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.
Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.
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