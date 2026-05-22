Погода "разделит" Украину на выходных: какие регионы отдохнут от ливней, а где - будет греметь

Погода на выходных в Украине будет неоднородной. Одни регионы наконец отдохнут от дождей, другие еще получат грозы и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

Как пояснила синоптик, в субботу, 23 мая, на запад, север и часть центральных областей распространится влияние антициклона, поэтому в этих регионах осадков не ожидается.

"А вот на остальной территории атмосферный фронт еще поналивает дождей, будет греметь гроза, возможны шквалы и град", - сообщила она.

В воскресенье, 24 мая, дожди еще останутся на востоке и юго-востоке Украины, а к вечеру новые осадки могут подойти на Волынь, Ровенскую и Житомирскую области. На остальной территории осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня составит +23+28 градусов, на юго-востоке сохранится жара до +25+30 градусов.

Также синоптик обнародовала карту интенсивности осадков в Украине.

Фото: карта погоды в Украине на 23-24 мая (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве

По прогнозу Диденко, в столице в течение 23-24 мая наконец-то будет преобладать сухая погода.

"После сегодняшней практически жары температура воздуха несколько осядет, станет свежее, в дневные часы субботы-воскресенья предполагается +21+23 градуса", - добавила она.