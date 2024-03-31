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Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95

Воскресенье 31 марта 2024 04:35
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Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 Фото: российская авиация запустила ракеты по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты с пусковых рубежей в Саратовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской обл., РФ", - отмечается в сообщении.

В 4:53 Воздушные силы сообщили о вхождении ракет из Курской области на территорию Сумской области.

В 5:13 ракеты пролетают в северной части Киевской области курсом на запад.

Массированные обстрелы РФ

В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.

Вечером в субботу, 30 марта, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты ударили управляемым снарядом по гражданской инфраструктуре.

Также в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения со временно оккупированного Крыма.

О том, что означает взлет российских самолетов и сколько есть времени до атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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