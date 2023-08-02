Киевскую область атакуют беспилотники, работает ПВО

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 2 августа, атаковала Киевскую область с помощью беспилотников. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов. На территории региона работает ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Воздушные тревоги 1 августа В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.