Фото: в Киеве были слышны взрывы, работают силы ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Киеве слышны взрывы сегодня ночью, 2 августа. В КГВА сообщают о работе сил противовоздушной обороны в небе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГВА Сергея Попко.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что зафиксировано движение "Шахедов" в направлении Киева с юго-западного и северного направлений. Кличко заявил, что на Киев летит новая волна дронов "Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.