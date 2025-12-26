В Украине объявили подозрение начальнику СИЗО в России, где замучили журналистку Рощину

Досудебное расследование установило, что подозреваемый руководил "следственным изолятором №3" Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю в городе Кизел. Там была организована и действовала система жесткого обращения с захваченными в заложники гражданами Украины.

"Речь идет о гражданских лицах, которых российские военные незаконно лишали свободы на временно оккупированных территориях Украины и принудительно вывозили в пенитенциарные учреждения Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Подозреваемый имел полномочия по организации режима содержания, контроля за действиями персонала и обеспечения прав удерживаемых лиц. Он действовал в сговоре с другими должностными лицами и отдавал приказы, допуская применение к украинцам физического и психологического насилия.

"Следователи задокументировали факты пыток, систематических избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных допросов, содержания в нечеловеческих условиях, а также умышленного непредоставления надлежащей медицинской помощи гражданским лицам. Такие действия имели умышленный, системный и репрессивный характер", - отметили в сообщении.

В результате преступных действий подозреваемого в сентябре 2024 года в СИЗО погибли граждане Украины, в том числе украинская журналистка Виктория Рощина и городской голова Днепрорудненской территориальной общины Запорожской области Евгений Матвеев.

"Действия подозреваемого квалифицированы как военные преступления. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), а также жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении Нацполиции.

За совершенные преступления россиянину грозит пожизненное лишение свободы.