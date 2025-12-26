В Україні оголосили підозру начальнику СІЗО в Росії, де закатували журналістку Рощину

Українські правоохоронні органи повідомили про підозру начальнику слідчого ізолятора в Росії. В цьому СІЗО загинули журналістка Вікторія Рощина та мер тимчасово окупованого Дніпрорудного в Запорізькій області Євген Матвєєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Досудове розслідування встановило, що підозрюваний керував "слідчим ізолятором №3" Головного управління федеральної служби виконання покарань по Пермському краю у місті Кізел. Там була організована та діяла система жорсткого поводження із захопленими в заручники громадянами України.
"Йдеться про цивільних осіб, яких російські військові незаконно позбавляли волі на тимчасово окупованих територіях України та примусово вивозили до пенітенціарних установ Російської федерації", - сказано у повідомленні.
Підозрюваний мав повноваження щодо організації режиму утримання, контролю за діями персоналу і забезпечення прав утримуваних осіб. Він діяв у змові з іншими посадовцями та віддавав накази, допускаючи застосування до українців фізичного і психологічного насильства.
"Слідчі задокументували факти катувань, систематичних побиттів, приниження людської гідності, незаконних допитів, утримання у нелюдських умовах, а також умисного ненадання належної медичної допомоги цивільним особам. Такі дії мали умисний, системний і репресивний характер", - зазначили у повідомленні.
Внаслідок злочинних дій підозрюваного у вересні 2024 року в СІЗО загинули громадяни України, в тому числі українська журналістка Вікторія Рощина та міський голова Дніпрорудненської територіальної громади Запорізької області Євген Матвєєв.
"Дії підозрюваного кваліфіковано як воєнні злочини. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), а також жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні Нацполіції.
За скоєні злочини росіянину загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що 10 жовтня 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні. Лише 24 квітня 2025 року тіло загиблої журналістки повернули в Україну. Експерти виявили на тілі численні ознаки тортур.
Пізніше зі свідчень звільненого з полону українця стало відомо, що Рощина загинула в ізоляторі в російському місті Кізел, яке розташоване в Пермському краї РФ. Це сталося 19 вересня 2024 року. В цьому ж СІЗО окупанти забили насмерть викраденого у 2022 році міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.