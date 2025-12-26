ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Украине объявили подозрение начальнику СИЗО в России, где замучили журналистку Рощину

Украина, Пятница 26 декабря 2025 15:01
UA EN RU
В Украине объявили подозрение начальнику СИЗО в России, где замучили журналистку Рощину Фото: Виктория Рощина, которая погибла в российском плену (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении начальнику следственного изолятора в России. В этом СИЗО погибли журналистка Виктория Рощина и мэр временно оккупированного Днепрорудного в Запорожской области Евгений Матвеев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Досудебное расследование установило, что подозреваемый руководил "следственным изолятором №3" Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю в городе Кизел. Там была организована и действовала система жесткого обращения с захваченными в заложники гражданами Украины.

"Речь идет о гражданских лицах, которых российские военные незаконно лишали свободы на временно оккупированных территориях Украины и принудительно вывозили в пенитенциарные учреждения Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Подозреваемый имел полномочия по организации режима содержания, контроля за действиями персонала и обеспечения прав удерживаемых лиц. Он действовал в сговоре с другими должностными лицами и отдавал приказы, допуская применение к украинцам физического и психологического насилия.

"Следователи задокументировали факты пыток, систематических избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных допросов, содержания в нечеловеческих условиях, а также умышленного непредоставления надлежащей медицинской помощи гражданским лицам. Такие действия имели умышленный, системный и репрессивный характер", - отметили в сообщении.

В результате преступных действий подозреваемого в сентябре 2024 года в СИЗО погибли граждане Украины, в том числе украинская журналистка Виктория Рощина и городской голова Днепрорудненской территориальной общины Запорожской области Евгений Матвеев.

"Действия подозреваемого квалифицированы как военные преступления. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), а также жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении Нацполиции.

За совершенные преступления россиянину грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 10 октября 2024 года стало известно, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Только 24 апреля 2025 года тело погибшей журналистки вернули в Украину. Эксперты обнаружили на теле многочисленные признаки пыток.

Позже из показаний освобожденного из плена украинца стало известно, что Рощина погибла в изоляторе в российском городе Кизел, который расположен в Пермском крае РФ. Это произошло 19 сентября 2024 года. В этом же СИЗО оккупанты забили насмерть похищенного в 2022 году городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Российская Федерация Украина Война в Украине
