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В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 2 июля, днем была объявлена масштабная тревога. Причиной является взлет российского самолета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили в Воздушных силах, МиГ-31К взлетел с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Из-за этого ракетная опасность объявлена во всех регионах Украины. 

Тревоги из-за МиГов

Напомним, в Украине часто объявляют масштабные воздушные тревоги, причиной которых является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Такие самолеты оккупантов могут нести сверхзвуковые ракеты “Кинжал”. Ими россияне уже неоднократно атаковали Украину. Но, при этом, украинские защитники сбивали часть запущенных ракет при помощи систем ПВО Patriot.

Стоит заметить, что недавно взрывы прогремели в Харькове. Это произошло после того, как россияне запустили в сторону города управляемые авиационные бомбы.

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Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога