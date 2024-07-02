В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ

Тривоги через МіГів

Нагадаємо, в Україні часто оголошують масштабні повітряні тривоги, причиною яких є зліт російського винищувача МІГ-31К.

Такі літаки окупантів можуть нести надзвукові ракети "Кинжал". Ними росіяни вже неодноразово атакували Україну. Але, при цьому, українські захисники збивали частину запущених ракет за допомогою систем ППО Patriot.

Варто зауважити, що нещодавно вибухи пролунали у Харкові. Це сталося після того, як росіяни запустили у бік міста керовані авіаційні бомби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.