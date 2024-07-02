UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ

Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 2 липня, вдень було оголошено масштабну тривогу. Причиною є зліт російського літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у Повітряних силах, МіГ-31К злетів з російського аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Через це ракетну небезпеку оголошено в усіх регіонах України.

Оновлено 17:09

Відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Тривоги через МіГів

Нагадаємо, в Україні часто оголошують масштабні повітряні тривоги, причиною яких є зліт російського винищувача МІГ-31К.

Такі літаки окупантів можуть нести надзвукові ракети "Кинжал". Ними росіяни вже неодноразово атакували Україну. Але, при цьому, українські захисники збивали частину запущених ракет за допомогою систем ППО Patriot.

Варто зауважити, що нещодавно вибухи пролунали у Харкові. Це сталося після того, як росіяни запустили у бік міста керовані авіаційні бомби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога