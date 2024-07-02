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Россияне наносят удары по Харькову

Харьков, Вторник 02 июля 2024 16:19
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Россияне наносят удары по Харькову Иллюстративное фото: россияне наносят авиаудары по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, бьют по Харькову. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Терехов заявил, что в Харькове слышны громкие звуки. Он призвал местных жителей быть аккуратными.

В свою очередь Синегубов отметил, что россияне наносят удары.

До взрывов в Харькове Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

Взрывы в Харькове

Отметим, что Харьков практически регулярно находится под российскими обстрелами, поскольку он находится недалеко от границы с РФ. Чаще всего оккупанты используют для ударов по городу управляемые авиационные бомбы, которые имеют значительную разрушительную силу.

Но такие авиабомбы не всегда долетают до цели. Иногда они падают на территории Белгородской области, поскольку они сделаны из дешевого оборудования.

Вчера, 1 июля, The Washington Post написало, что за год россияне сбросили на Белгородскую область почти 40 авиабомб. Это указано в перехваченном внутреннем документе РФ.

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Харьков Авиаудары Воздушные силы Украины Война в Украине
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