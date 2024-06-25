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В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 25 июня, объявили масштабную воздушную тревогу из-за того, что россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей Украине. МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Военные призвали украинцев не игнорировать тревогу. 

Отметим, что в Украине воздушную тревогу из-за МиГа объявляют во всех регионах, поскольку он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с большим радиусом действия. 

Удары по Украине

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабной войны регулярно атакуют Украину при помощи дронов и ракет. Сейчас враг сосредоточился на украинских объектах энергетической инфраструктуры, были серьезно повреждены ТЭС и ГЭС.

Также россияне регулярно бьют по жилым застройкам. Больше всего страдают города, которые находятся недалеко от линии фронта.

В частности, вчера, 24 июня, взрывы раздавались в Харькове - россияне ударили по городу и району КАБами.

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Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога