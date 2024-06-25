В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К

Удары по Украине

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабной войны регулярно атакуют Украину при помощи дронов и ракет. Сейчас враг сосредоточился на украинских объектах энергетической инфраструктуры, были серьезно повреждены ТЭС и ГЭС.

Также россияне регулярно бьют по жилым застройкам. Больше всего страдают города, которые находятся недалеко от линии фронта.

В частности, вчера, 24 июня, взрывы раздавались в Харькове - россияне ударили по городу и району КАБами.

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