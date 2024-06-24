В Харькове прозвучали взрывы после пусков КАБов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Терехов написал, что в Харькове была слышна серия взрывов. По его словам, сейчас устанавливается, были ли взрывы в городе. При этом более детальных подробностей он не раскрыл.

До взрывов Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.