В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К

Удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти з початку повномасштабної війни регулярно атакують Україну за допомогою дронів та ракет. Наразі ворог зосередився на українських об'єктах енергетичної інфраструктури, були серйозно пошкоджені ТЕС та ГЕС.

Також росіяни регулярно б'ють по житлових забудовах. Найбільше страждають міста, які знаходяться неподалік лінії фронту.

Зокрема, вчора, 24 червня, вибухи лунали у Харкові - росіяни вдарили по місту та району КАБами.

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