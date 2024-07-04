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В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

Четверг 04 июля 2024 16:53
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В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе во время тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одесса Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После этого стало известно о скоростной цели в направлении Одесской области.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

По состоянию на 16:50, воздушная тревога объявлена в:

  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области.

В Одессе раздался взрыв, перед этим предупреждали об угрозе баллистики

Фото: воздушная тревога на 16:50 (alerts.in.ua)

Обстрелы Одессы

В ночь на 4 июля российские террористы применяли 22-а ударных БпЛА против Украины. Беспилотники были запущены из Курской области.

Противовоздушной обороне Украины удалось уничтожить 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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