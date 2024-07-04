Атака РФ по Одесской области: стало известно о жертве и семерых раненых

Днем четверга, 4 июля, Российская Федерация запустила баллистическую ракету по Одесской области. В результате этого один человек погиб.

По данным прокуратуры, около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесской области.

В результате атаки один человек погиб, семь мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.

Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Напомним, сегодня в Одессе во время тревоги раздался взрыв. По данным Воздушных сил, было применено баллистическое вооружение.

Также в ночь на четверг россияне запустили по Украине 22 беспилотника, Воздушные силы уничтожили 21 дрон в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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