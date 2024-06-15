В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31

Обстрелы Украины

Днем в пятницу, 14 июня, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате атаки возник пожар.

Также агрессор обстрелял села в Харьковской области. Повреждены дома и есть жертва.

Кроме того, в ночь на 14 июня захватчики нанесли массовый удар по территории Украины дронами "Шахед" и крылатыми ракетами.

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