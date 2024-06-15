В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31 (оновлено)

Обстріли України

Вдень у п'ятницю, 14 червня, Росія атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Також агресор обстріляв села у Харківській області. Пошкоджені будинки та є жертва.

Крім того, в ніч на 14 червня загарбники завдали масового удару по території України дронами "Шахед" і крилатими ракетами.

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