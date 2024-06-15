UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31 (оновлено)

Фото: у Росії злетів винищувач МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено тривогу через зліт винищувача МіГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові групи повідомляють про пуск ракети "Кинджал" і крилатих ракет Х-101/555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крилаті ракети очікуються в повітряному просторі України приблизно за годину.

Оновлено 2:42

МіГ-31 пішов на посадку, пішли відбої тривоги по областях.

Оновлено 3:02

Моніторингові пабліки повідомляють, що за уточненою інформацією, на даний момент пусків ракет Х-101/555 з літаків Ту-95 не було.

Обстріли України

Вдень у п'ятницю, 14 червня, Росія атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Також агресор обстріляв села у Харківській області. Пошкоджені будинки та є жертва.

Крім того, в ніч на 14 червня загарбники завдали масового удару по території України дронами "Шахед" і крилатими ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України