РФ нанесла авиаудар по двум селам в Харьковской области, есть жертва и поврежденные дома
Российские оккупанты сегодня, 14 июня, нанесли удары с применением авиации по селу Глушковка Купянского района и селу Кутузовка Харьковского района. Из-за вражеских атак в населенных пунктах ест погибшая и были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что по Глушковке захватчики нанесли авиаудар в четверг около 15:00. По предварительным данным, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.
В результате атаки там погибла мирная жительница - 57-летняя женщина.
Кроме того, в населенном пункте были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.
В облпрокуратуре показали фото с последствиями атаки противника по Глушковке:
Также отмечается, что досудебным расследованием был установлен факт российских авиаударов 14 июня ориентировочно в 16.20 по селу Кутузовка Харьковского района.
В этом населенном пункте из-за обстрелов были повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия, а еще жилые дома. Без пострадавших.
Вот кадры с последствиями авиаударов по селу Кутузовка:
В обоих случаях были начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, перед тем сообщалось, что в этот же день, 14 июня, российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области.
К слову, тоже в четверг враг дроном атаковал автобус с людьми и в Сумской области, а именно в Шостинском районе. Из-за российского удара три женщины были ранены.
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