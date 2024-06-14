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РФ атаковала Киевскую область дронами: в ОВА рассказали подробности

Пятница 14 июня 2024 17:53
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РФ атаковала Киевскую область дронами: в ОВА рассказали подробности Иллюстративное фото: РФ атаковала Киевскую область дронами 14 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 14 июня, атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате начался пожар.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"С самого утра в области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовались с атаками ударных дронов", - сообщил Кравченко.

По его словам, в Киевской области работали силы ПВО, уничтоженные вражескими беспилотниками. В результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. По состоянию на 17:45 пожар был ликвидирован.

"Попадания в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В который раз призываем каждого жителя области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", - говорится в сообщении.

Воздушные тревоги 14 июня

Отметим, сегодня в Украине масштабную тревогу объявляли четыре раза – причина это запуск беспилотников, а также взлет самолета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

Кроме этого, ночью Россия снова нанесла массовый удар против территории Украины. Тогда удалось уничтожить:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

С чем связаны масштабные тревоги в Украине и почему Россия усилила свои атаки – читайте в материале РБК-Украина.

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