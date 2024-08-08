Генштаб сообщил, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий

По состоянию на 22:00, 7 августа, на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. В то же время возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении.

Передает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве сообщили, что враг активно применяет авиацию, вертолеты и тяжелое вооружение, однако успеха не имеет и несет значительные потери.

"Украинские воины делают все возможное для защиты гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар, применив одну ракету, и 50 авиаударов, сбросив 55 КАБов. Также россияне задействовали для поражения 674 дрона-камикадзе и совершили 3682 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции воинов ВСУ недалеко от Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

В Купянском направлении противник три раза проводил штурмы в районах Петропавловки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Невского, а также в Серебрянском лесу. Все атаки отражены.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли успешно отразили пять вражеских атак в районах Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник активизировался, совершив пять штурмовых действий вблизи Часового Яра. Бои продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь - отражено, еще один бой продолжается.

"Враг активно бомбит город Торецк - нанес почти двадцать авиаударов КАБам", - говорится в отчете.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ около восьми разных населенных пунктов. Больше всего атаковали в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Гродовки и Яснобродовки. Десять из этих атак еще продолжаются.

"По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 154 оккупанта. Кроме того, уничтожены три пушки, бронемашина "Тигр" и четыре единицы другого автотранспорта. Также, поврежден танк, шесть автомобилей и артсистема", - пишет Генштаб.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинцев вблизи Константиновки и Парасковеевки. Все штурмы отражены.

На Времивском направлении украинские воины отражают два штурма наших позиций в сторону Водяного. При этом враг достаточно активно применял неуправляемые авиаракеты - ударил по районам Урожайного и Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Работино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Отражены четыре штурма.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады, "наносящих весомые потери оккупантам в живой силе и технике".