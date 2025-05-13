В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы российского МиГ-31К

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

В то же время, незадолго до этого в южных областях предупреждали об угрозе баллистического удара. На фоне этого в Одессе были слышны звуки взрывов.

Отметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога