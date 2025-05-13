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В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы российского МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 13 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером вторника, 13 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

В то же время, незадолго до этого в южных областях предупреждали об угрозе баллистического удара. На фоне этого в Одессе были слышны звуки взрывов.

Отметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Другие обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 11 мая российская армия запустила по Украине 108 дронов после завершения периода так называемого "трехдневного перемирия", которое в одностороннем порядке объявила Москва.

Также мы писали, что в ночь на 13 мая российские террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке против Украины, но количество запущенных дронов было гораздо меньше, чем обычно.

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МіГ-31КВойна в УкраинеВоздушная тревога