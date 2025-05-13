В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу російського МіГ-31К

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.

Водночас, незадовго до цього у південних областях попереджали про загрозу балістичного удару. На тлі цього в Одесі було чути звуки вибухів.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу