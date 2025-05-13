В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу російського МіГ-31К

В Україні ввечері вівторка, 13 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
Водночас, незадовго до цього у південних областях попереджали про загрозу балістичного удару. На тлі цього в Одесі було чути звуки вибухів.
Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Нагадаємо, у ніч на 11 травня російська армія запустила по Україні 108 дронів після завершення періоду так званого "триденного перемир'я", яке в односторонньому порядку оголосила Москва.
Також ми писали, що у ніч на 13 травня російські терористи вкотре вдались до нічної атаки проти України, але кількість запущених дронів було набагато меншою, ніж зазвичай.
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