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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Пятница 14 марта 2025 17:57
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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером пятницы, 14 марта, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.

Обновлено в 18:15.

В Киеве и остальных регионах объявлено об отбое сигнала воздушной тревоги.

Также Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Донецкая область. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая.

Отметим, что оккупанты устроили новую атаку дронами по Украине, начиная с 23:00 четверга, 13 марта. Тревога звучала в нескольких областях.

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Война в Украине Воздушная тревога
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