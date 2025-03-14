Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К (GettyImagеs)

В Україні ввечері п'ятниці, 14 березня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах. Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України. Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.