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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

П'ятниця 14 березня 2025 17:57
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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері п'ятниці, 14 березня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.

Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

Зазначимо, що окупанти влаштували нову атаку дронами по Україні, починаючи з 23:00 четверга, 13 березня. Тривога лунала у декількох областях.

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Війна в Україні Повітряна тривога
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