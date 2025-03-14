Россияне этой ночью ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая

Российские захватчики этой ночью 14 марта, нанесли воздушный удар с применением беспилотников по территории поселка Золочев Харьковской области. Было зафиксировано попадание по зданию местной больницы, и там был пожар, известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Справка: поселок Золочев Богодуховского района расположен на северо-западе Харьковской области. Площадь населенного пункта составляет 10,67 квадратных метра. Население по данным по состоянию на 2024 год - около 5 тысяч человек.

Кроме того, Синегубов обнародовал в сети кадры последствия вражеской атаки на больницу.

Также глава ОВА добавил, что пожар в Золочеве уже ликвидировали чрезвычайники.

По словам руководителя администрации, из-за российской дроновую атаку пострадала 33-летняя сотрудница бригады экстренной помощи. Он отметил, что женщина "получила острую реакцию на стресс"

"В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БПЛА", - проинформировал глава ОГА.

Как рассказал чиновник, вражеская дроновая атака состоялась около полуночи.

Отметим, что Золочев не редко подвергается российским воздушным атакам. Так, например, 26 февраля российские оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы. Тогда в результате атаки были частично разрушены десятки частных домов, пострадали три человека.

А из-за российского удара КАБами 11 февраля в Золочевской громаде получили ранения семь человек.

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