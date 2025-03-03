ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Понедельник 03 марта 2025 11:50
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 3 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине утром понедельника, 3 марта, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился на всю территорию Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 12:10.

По областям пошли отбои воздушной тревоги из-за российского МиГ-31К. Однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Удары по Украине 1 марта

Стоит напомнить, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Тогда в городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.

Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.

Также вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины