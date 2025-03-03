В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине утром понедельника, 3 марта, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился на всю территорию Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 12:10.

По областям пошли отбои воздушной тревоги из-за российского МиГ-31К. Однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Удары по Украине 1 марта

Стоит напомнить, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Тогда в городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.

Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.

Также вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.