В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К
В Україні вранці понеділка, 3 березня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 12:10.
По областях пішли відбої повітряної тривоги через російський МіГ-31К. Однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Де оголошено тривогу
Удари по Україні 1 березня
Варто нагадати, що у ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. Тоді у місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.
Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.