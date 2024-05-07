В Луганске прогремели несколько взрывов, - росСМИ

Российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие видео.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что "враг" обстрелял расположенную в черте города нефтебазу. Информация о пострадавших уточняется, написал он.

"Инцидент Луганск" пишет, что по городу якобы ударили Вооруженные Силы Украины, и предполагает, что "могли быть использованы ракеты ATACMS".

"В Луганске прогремели несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении российских пропагандистов.

Удар по Луганску 13 апреля

Напомним, 13 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, где находился пункт управления оккупантов, западными ракетами SCALP и Storm Shadow. Был ликвидирован личный состав и техника противника.

СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара.

Также в результате удара был ликвидирован российский командир бригады Павел Кропотов.

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