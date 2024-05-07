ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганске прогремели несколько взрывов, - росСМИ

Вторник 07 мая 2024 23:35
UA EN RU
В Луганске прогремели несколько взрывов, - росСМИ Фото (скриншот с видео t.me/chp_lugansk)
Автор: Вадим Ребрина

Российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, Telegram-каналы "Инцидент Луганск" и "Леонид Пасечник".

"В Луганске прогремели несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении российских пропагандистов.

"Инцидент Луганск" пишет, что по городу якобы ударили Вооруженные Силы Украины, и предполагает, что "могли быть использованы ракеты ATACMS".

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что "враг" обстрелял расположенную в черте города нефтебазу. Информация о пострадавших уточняется, написал он.

Удар по Луганску 13 апреля

Напомним, 13 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, где находился пункт управления оккупантов, западными ракетами SCALP и Storm Shadow. Был ликвидирован личный состав и техника противника.

СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара.

Также в результате удара был ликвидирован российский командир бригады Павел Кропотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену