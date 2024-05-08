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Войска РФ атакуют Украину "Шахедами": в каких областях зафиксировали угрозу

Среда 08 мая 2024 00:21
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Войска РФ атакуют Украину "Шахедами": в каких областях зафиксировали угрозу Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с двух направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, две группы дронов-камикадзе зафиксировали в Днепропетровской области, которые летят северным и северо-западным курсом в направлении Харьковской и Полтавской областей.

Кроме того, часть "Шахедов" летит со стороны Курской области РФ в направлении Сумской области юго-западным курсом.

Удары "Шахедов" по Украине

Войска РФ применяют для ударов по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Последний раз об атаке дронов сообщалось в ночь с 5 на 6 мая.

Под ударом находились Сумы. После полуночи в областном центре раздались взрывы. После этого в некоторых районах города частично отсутствовали свет и водоснабжение. Также сообщалось о повторных взрывах в районе города.

Позже в Сумской ОВА проинформировали, что враг ночью нанес авиаудары по объектам энергетики в области. Также в заявлении говорилось, что на местах ведутся восстановительные работы.

По данным Воздушных сил ВСУ, Силами и средствами противовоздушной обороны в ночь на 6 мая были уничтожены почти все вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запускали для ударов по Украине.

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