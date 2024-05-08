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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках крылатых ракет

Среда 08 мая 2024 04:02
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках крылатых ракет Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Воздушная тревога" и Воздушные Силы ВСУ.

Около полуночи 8 мая Россия атаковала Украину несколькими группами ударных беспилотников типа "Шахед". Взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области.

В 03:59 ВС ВСУ сообщили о ракете в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный. Позже сообщалось о ракетах в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Мониторинговые паблики сообщают о пуске крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Кроме того, ночью российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. По их информации, был нанесен ракетный удар по нефтебазе. Часть города осталась без электричества из-за повреждений линий электропередачи.

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