В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках крылатых ракет

В 03:59 ВС ВСУ сообщили о ракете в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный. Позже сообщалось о ракетах в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Около полуночи 8 мая Россия атаковала Украину несколькими группами ударных беспилотников типа "Шахед". Взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области.

Кроме того, ночью российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. По их информации, был нанесен ракетный удар по нефтебазе. Часть города осталась без электричества из-за повреждений линий электропередачи.

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