В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

О 03:59 ПС ЗСУ повідомили про ракету в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний. Пізніше повідомлялося про ракети на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Близько опівночі 8 травня Росія атакувала Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Шахед". Вибухи було чути у Харкові та Полтавській області.

Крім того, вночі російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. За їхньою інформацією, було завдано ракетного удару по нафтобазі. Частина міста залишилася без електрики через пошкодження ліній електропередачі.

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