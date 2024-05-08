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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

Середа 08 травня 2024 04:02
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Повітряна тривога" і Повітряні Сили ЗСУ.

Близько опівночі 8 травня Росія атакувала Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Шахед". Вибухи було чути у Харкові та Полтавській області.

О 03:59 ПС ЗСУ повідомили про ракету в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний. Пізніше повідомлялося про ракети на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Моніторингові пабліки повідомляють про пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Крім того, вночі російські ЗМІ повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. За їхньою інформацією, було завдано ракетного удару по нафтобазі. Частина міста залишилася без електрики через пошкодження ліній електропередачі.

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