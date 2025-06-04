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В Киеве ограничат движение транспорта: что изменится уже завтра и для кого

Среда 04 июня 2025 17:24
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В Киеве ограничат движение транспорта: что изменится уже завтра и для кого С завтрашнего дня в Киеве ограничат движение некоторого автотранспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С завтрашнего дня - четверга, 5 июня 2025 года - в Киеве будут ограничивать движение некоторого автомобильного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение какого автотранспорта будут ограничивать

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с 5 июня 2025 года в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта.

Отмечается, что такое решение приняли:

  • на фоне погодных условий (прогнозируемой жары);
  • для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города.

Уточняется, что ограничение движения будет касаться автотранспорта:

  • общим весом более 24 тонн;
  • нагрузкой на ось более 7 тонн.

Что известно о времени действия ограничения

Согласно информации КК "Киевавтодор", время действия ограничения движения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.

"Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28°С", - объяснили в КГГА ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта в ближайший период.

Сообщается, что оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в городе Киеве.

В завершение украинцам напомнили, что такие изменения вводят в соответствии с распоряжением КГГА №1173 от 07.07.2012 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве перекрыли две дороги - где и сколько продлятся ограничения движения.

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