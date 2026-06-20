Эксперт рассказал, сколько нужно времени на разминирование Украины
По прогнозам, на разминирование Украины может уйти почти сто лет. Однако этот процесс можно ускорить и завершить за 10-15 лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор XTI Engineering Алексей Колесник.
"Поскольку Украина оказалась в уникальной и в то же время страшной ситуации - мы самая заминированная страна в мире, прогнозы по разминированию составляют почти сто лет. Мы уверены, что этот процесс можно ускорить и справиться с этой задачей за 10-15 лет. Все зависит от расширения парка техники, технологий и эффективного подхода", - сказал Колесник.
Он рассказал, что один из частных операторов гуманитарного разминирования, работающий с техникой его компании, за прошлый год продемонстрировал лучший результат по площади очищенных территорий.
Оператор организовал свою работу максимально эффективно: в парке есть три наших тяжелых комплекса ГАРТ 5100, несколько машин для подготовки грунта МР.3200, мелкая мобильная техника и профессиональная команда саперов.
Он не использует тяжелую технику там, где она неэффективна, и не отправляет людей туда, где опасно и должна работать машина. Каждый работает на своем месте в единой системе.
Как отметил Колесник, чтобы удовлетворить потребность в разминирующей технике, необходимо наращивать серийное производство. И здесь уже наблюдаются положительные тенденции.
"Во-первых, локализация иностранных производителей, которые поняли, что возить машины за границу на ремонт - дело долгое и дорогое. Во-вторых, развитие украинского производства, где появляется все больше игроков, создающих эффективные машины разных классов, от легких до тяжелых", - пояснил он.
Эксперт отметил, что сегодня Украина фактически формирует новые подходы к гуманитарному разминированию в условиях масштабного загрязнения.
"Если мы сможем нарастить серийное производство отечественных машин, обеспечить операторов техникой, запчастями и сервисом, мы вернем украинские земли в пользование быстрее, чем прогнозируют международные эксперты", - добавил Колесник.
Разминирование Украины
Напомним, в результате агрессии России Украина стала самой заминированной страной мира. Минное загрязнение - одно из самых серьезных последствий войны.
Ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине потребуется почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.
Также Минобороны инициировало создание специального полигона для испытания новых подходов к разминированию. На нем планируется тестировать инновационные технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, а также обмениваться опытом с международными партнерами.