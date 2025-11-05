В Украине назвали возможную дату открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС

При этом Качка отметил, что Украине еще предстоит много работы. Рекомендации, которые содержатся в отчете - это лишь небольшая часть переговорного процесса. По результатам скринингов есть сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт, где указано еще большее количество мероприятий.

"До конца года все эти документыконсолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии", - заверил он.

Чиновник добавил, что большая часть работы ляжет на плечи Верховной Рады Украины и правительства, поскольку это законодательные акты и развитие институтов государства. Если будет слаженная работа - это реально сделать до конца 2027 года.

Что с переговорным процессом?

Параллельно с работой нужно будет подготовить проведение переговоров, в частности формально открыть кластеры. 26 государств-членов ЕС оказали поддержку, остается пророссийская Венгрия.

"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", - отметил Качка.

При этом несмотря на Венгрию Украина не останавливает подготовку для открытия всех кластеров. Еврокомиссия заявила, что открыть можно 1,2 и 6 кластеры. По кластеру 3 одобрена переговорная позиция Украины, проект передали Совету ЕС. По кластерам 4 и 5 ведется подготовка, в целом все шесть кластеров могут быть готовы к открытию еще до конца ноября.

"А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета. Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", - резюмировал Качка.