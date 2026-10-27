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Сколько украинцев говорят на украинском и что мешает переходу

18:07 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Сколько украинцев говорят на украинском и что мешает переходу Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Большинство украинцев преимущественно общаются в быту на украинском языке, а 85% уверенно чувствуют себя, когда говорят на нем. В то же время тем, кто переходит на государственный язык, чаще всего мешают русскоязычное окружение и привычка говорить на русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Gradus, проведенного в канун Дня украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября.

Сколько украинцев общаются на украинском

По данным опроса, 71% респондентов преимущественно используют украинский в повседневном общении. Среди тех, кто сейчас говорит на украинском, 58% делают это с детства.

В то же время для части опрошенных украинский стал основным языком общения уже во взрослом возрасте. В частности, 23% перешли на него после начала полномасштабного вторжения, 10% - в период с 2014 по 2021 год, а 4% - до 2014 года.

Сколько украинцев говорят на украинском и что мешает переходу
Когда перешли на украинский язык? (инфографика: Gradus)

Насколько уверенно украинцы говорят и пишут

Большинство опрошенных не испытывают значительных трудностей при использовании государственного языка. По результатам исследования, 85% респондентов чувствуют себя очень или скорее уверенно, когда говорят на украинском.

Во время письменного общения этот показатель еще выше: уверенно пишут на украинском 88% участников опроса. Из них 55% заявили, что чувствуют себя очень уверенно.

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Что мешает переходить на украинский

Среди тех, кто перешел на украинский язык после начала полномасштабной войны, наиболее распространенными препятствиями стали русскоязычное окружение и привычка общаться на русском. Об этом сообщили соответственно 49% и 48% опрошенных.

Еще 30% назвали барьером страх ошибиться или говорить с акцентом. 24% сталкивались с критикой, замечаниями или насмешками со стороны других.

Кроме того, 20% респондентов отметили влияние русскоязычного контента, а 17% - нехватку практики и людей, с которыми можно говорить на украинском.

В то же время, 34% опрошенных считают, что никаких препятствий для перехода нет и все зависит от желания человека.

Сколько украинцев говорят на украинском и что мешает переходу
Что мешало перейти на украинский? (инфографика: Gradus)

Социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк обратила внимание на роль психологических факторов и поддержки со стороны окружающих.

"Результаты исследования указывают на важный момент. Каждый третий обращает внимание на страх ошибиться. Это означает, что языковой переход зависит от многих факторов, среди которых и готовность социального окружения поддерживать человека, меняющего привычный язык общения", - отметила она.

Как украинцы оценивают роль государственного языка

Несмотря на различия в повседневных языковых привычках, 87% участников исследования соглашаются с тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины.

Напомним, 27 октября в Украине состоялся Радиодиктант национального единства-2026. В этом году текст под названием "Не заканчивающееся письмо" написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а читали его певица и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка Артур Пройдаков. Оригинал диктанта обнародуют 29 октября в 11:00. До этого времени участники могут отправить свои работы на проверку по электронной или обычной почте.

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