В Украине может быть гораздо меньше рысей, чем считалось: почему статистика ошибается

Реальная численность популяции в Украине рыси - самой большой кошки Карпат - может быть существенно меньше, чем "официальная статистика".
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.
Эксперт рассказал, что сейчас у рыси - самой большой кошки Карпат - как раз сезон спаривания.
"Они активно передвигаются, могут проходить более 20 километров", - поделился Дикий.
Он уточнил, что специалисты отслеживают животных с помощью фотоловушек.
"И видим, что отдельные самцы переходят от нас в Словакию и Польшу. Затем - возвращаются", - констатировал зоолог.
Согласно некоторым официальным подсчетам, в Карпатах сейчас - около 400 рысей. Еще около 100 - обитают на Полесье.
В то же время Дикий признал, что это - лишь "условные цифры".
"Мы сейчас на стадии определения реальной численности популяции", - добавил специалист.
Он рассказал, что раньше "каждый егерь считал особей на своей территории".
"Теперь мы пришли к выводу, что нужно проводить синхронный мониторинг, потому что рысь проходит много километров, пересекая разные территории. И может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз", - объяснил зоолог.
Следовательно, по его словам, "данные про 500 рысей являются приблизительными".
Дикий сообщил, что сейчас специалисты проводят "детерминистический мониторинг рыси в Ужанском национальном природном парке - на территории так называемого трехстороннего трансграничного резервата (заповедной территории между Украиной, Словакией и Польшей)".
"Обнаружили, что несколько самцов во время сезона постоянно перемещаются между этими территориями в поисках самок", - поделился ученый.
Он добавил, что если бы на этих животных не было "паспортов" (фотографий их рисунка с двух сторон тела), можно было бы подумать, что "у нас много рысей".
То есть одну и ту же особь можно было бы считать по несколько раз.
"Но по факту - это всего три рыси самца, которые постоянно мигрируют в поисках самки и везде оставляют следы", - объяснил Дикий.
По его словам, часто бывает также, что "лесоводы считают рысей по старой методике - по следам на снегу".
"На самом деле, это может быть, что один и тот же самец метит территорию. В итоге может оказаться, что в Украине не 500 рысей, а 250-300", - подытожил эксперт.
