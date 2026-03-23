Рысь без границ: фотоловушки в Карпатах зафиксировали "гиперактивного" хищника

14:42 23.03.2026 Пн
6 мин
Самец рыси не признает административных границ - он регулярно курсирует между Украиной и Словакией
aimg Турликьян Татьяна
Рысь без границ: фотоловушки в Карпатах зафиксировали "гиперактивного" хищника Фото: рысь в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский нацпарк)

В Карпатах фотоловушки зафиксировали самца рыси по имени ID-4, которого прозвали "гиперактивным" из-за постоянных перемещений. Уникальные кадры получили на территории Ужанского национального природного парка (Закарпатская область).

Чем особенный этот хищник, как он путешествует между странами и как ученые "узнают" рысей по пятнам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Уникальный самец ID-4: Исследователи узнают его по "паспорту" - неповторимому узору пятен. Из-за активности в нацпарках его прозвали "Соником" и "Барсуком".
  • Жизнь без границ: Рысь легко преодолевает до 20-30 км в сутки, регулярно пересекая границу между Украиной и Словакией.
  • Период размножения: С февраля по март тихие хищники становятся "разговорчивыми". С 1 апреля в Украине начинается "сезон тишины", чтобы не беспокоить малышей, которые родятся в мае.
  • Точный подсчет: С помощью фотоловушек ученые создают базу "лиц", чтобы не считать одно и то же животное несколько раз в разных регионах или странах.
  • Главная угроза: В Украине осталось около 500 особей. Строительство дорог и городов разделяет леса на изолированные участки, что мешает рысям находить партнеров.

Что известно о самце рыси евразийской ID-4?

Этот самец уже не первый год находится в фокусе внимания исследователей WWF-Украина. Его узнают по уникальному узору пятен на меху - своеобразному "паспорту", который позволяет точно идентифицировать животное среди других особей.

Поскольку узор пятен на меху каждой рыси такой же уникальный, как отпечатки пальцев у человека, ошибиться невозможно. Не существует двух одинаковых узоров, что позволяет ученым знать каждую особь "в лицо".

Работники Ужанского нацпарка назвали его "Соник", в честь культового персонажа видеоигр, чрезвычайно ловкого и сообразительного, поражающего своей энергией. Словацкие же коллеги прозвали его "Барсуком".

ID-4 каждый раз демонстрирует активное поведение, часто движется по территории парка в ночное время, что типично для этого вида. Ученые WWF-Украина уже давно прозвали его "гиперактивным", ведь самец регулярно преодолевает значительные расстояния и находится в постоянном движении.

ID-4 способен за короткое время перемещаться между Украиной и Словакией, пересекая государственную границу. Он легко преодолевает расстояния до 20 км, переходя из украинского Ужанского НПП в словацкий национальный парк "Полонины" и возвращаясь обратно.

Кстати, максимальный суточный переход рыси может достигать 30 км, и наблюдения за ID-4 наглядно демонстрируют эти впечатляющие возможности особей этого вида.

Это еще раз подтверждает: крупные хищники не признают административных границ и нуждаются в целостных природных территориях для жизни.

У рысей продолжается период размножения

Сейчас этот самец особенно активен, ведь с февраля по март у рысей продолжается период размножения.

Именно в это время обычно "молчаливые" хищники становятся очень "разговорчивыми". Самцы и самки издают громкие звуки, похожие на грубое мяуканье или короткий лай, чтобы найти друг друга. Животные активнее метят территорию мочой и оставляют царапины на коре деревьев.

Беременность рыси длится примерно 67-74 дня. Котята обычно рождаются в мае или в начале июня. Самка выбирает для логова наиболее укромные и труднодоступные места - под вывернутыми корнями деревьев, в расщелинах скал или в густых кустарниках.

Рысь без границ: фотоловушки в Карпатах зафиксировали "гиперактивного" хищника

Фото: рысь в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский нацпарк)

В этот период особенно важно не беспокоить диких животных. Именно поэтому с 1 апреля по 15 июня в Украине длится так называемый "сезон тишины" - время, когда большинство видов размножаются, рожают и выкармливают потомство.

В этот период следует избегать лишнего шума, передвигаться только маркированными маршрутами и не вмешиваться в естественную жизнь животных. В частности, специалисты WWF-Украина подчеркивают: нельзя трогать диких животных и их детенышей.

Даже если кажется, что малыш остался один, в большинстве случаев родители находятся рядом. Увидев детеныша хищника, следует немедленно отойти, чтобы не подвергать себя и животное опасности.

Зачем нужен научный мониторинг рыси с помощью фотоловушек?

Мониторинг редкой рыси на Закарпатье осуществляется с помощью фотоловушек (по две на одной локации) и базируется на подходе, когда каждую особь фотографируют на "паспорт" с двух сторон, чтобы потом идентифицировать по индивидуальному рисунку.

Такой метод позволяет не только фиксировать присутствие вида, но и отслеживать перемещение конкретных животных, их поведение и использование территорий.

По словам ученых WWF-Украина, именно такие данные являются критически важными для понимания реальной численности рыси и разработки эффективных мер ее сохранения.

Над уникальным проектом по мониторингу крупного хищника работают эксперты WWF-Украина и ученые Ужанского НПП при поддержке международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores / Поддержка сосуществования и сохранения карпатских крупных хищников).

"Основная проблема в том, что нет единой системы мониторинга и не хватает координации между различными учреждениями - как на национальном, так и международном уровнях. Поэтому одно и то же животное может быть посчитано несколько раз, что приводит часто к завышению их реальной численности", - объясняет Роман Черепанин, менеджер проектов "Редкие виды" WWF-Украина, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Показателен случай молодого самца бурого медведя по имени Iwo, которого в 2015 году польские ученые отслеживали с помощью GPS-ошейника. Животное совершило длительный миграционный переход из Польских Бескид через Словакию в Украину.

На территории Украинских Карпат медведь находился сразу в пределах трех областей и пяти административных районов. Этот пример демонстрирует важность координации учетов: при отсутствии синхронизированного мониторинга одно и то же животное могли бы зачислить в статистику несколько раз.

В частности, медведя могли бы посчитать минимум дважды в каждом из пяти районов - и в итоге один самец "превратился" бы в отчетности на десять особей.

Рысь евразийская в Украине: что стоит знать

Рысь евразийская - самая большая дикая кошка Европы и редкий вид, который находится под охраной в Украине и на международном уровне (Красная книга Украины, МСОП, CITES, Бернская конвенция). Этот хищник является одним из символов дикой природы этих регионов и находится под опекой WWF-Украина.

По официальным данным, в Украине обитает более 500 особей: около 400 - в Карпатах и более 100 - на Полесье.

Одним из главных вызовов для вида остается фрагментация среды обитания. Развитие инфраструктуры - развитие городов, дорог, железных дорог и пограничных сооружений - разделяет природные территории на изолированные участки.

В результате животным становится сложнее перемещаться, находить партнеров и обеспечивать стабильную кормовую базу, что в долгосрочной перспективе угрожает генетическому разнообразию и выживанию популяции.

