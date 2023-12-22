Какая будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц 2024 года

Средняя месячная температура в январе 2024 прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-43 мм (в горах Крыма 77 мм), что в пределах нормы. В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 мм (в Карпатах местами 80-100 мм), что несколько больше нормы.

Климатическая характеристика января

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в январе составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-27 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22. градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов тепла, в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

"В январе отмечены сильный ветер, метели, сильный снег, во время оттепелей - гололед, туман", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в конце 2023 года

Предварительные расчеты синоптиков говорят о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Как сообщила РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, ожидаются значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем.

На Рождество, 25 декабря, ожидаются "осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон такой же", рассказала синоптик.

Голеня также сообщила, что до конца декабря изменений не ожидается. "По сегодняшним расчетам такая же температура", - сказала она. В то же время, более точные прогнозы Укргидрометцентр дает за 3-5 суток до определенной даты, напомнила синоптик.