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В Україні майже не лишилось полонених росіян після обміну? ГУР спростувало закиди РФ

Київ, Четвер 19 червня 2025 12:46
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В Україні майже не лишилось полонених росіян після обміну? ГУР спростувало закиди РФ Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росіяни стверджують, що нібито в Україні майже не залишилось полонених окупантів. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це РБК-Україна розповів Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що заяви Росії - це брехня, яка розганяється, щоб посіяти паніку і зневіру всередині українського суспільства, а також наростити "патріотичні" настрої всередині Росії.

За словами Юсова, у російському полоні немає "десятків тисяч" українських воїнів, проте в Україні є тисячі російських полонених. Представник ГУР не розкрив конкретні цифри щодо полонених загарбників.

"І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена, попри різноманітні маніпуляції", - додав Юсов.

Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 16 травня Україна та Росія під час перших за три роки переговорів домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

У Туреччини заявили, що запропонували обмін полоненими, коли переговори у Стамбулі зайшли у глухий кут.

Обмін проходив в три етапи, загалом в Україну вдалося повернути тисячу військових та цивільних.

Після першого етапу великого обміну 23 травня російські Telegram-канали заявили, що нібито в Україні залишилося лише 1300 полонених російських військових, а в РФ натомість - "майже 10 тисяч" українських захисників.

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Контрольно-ревізійне управління ГУР Обмін полоненими
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