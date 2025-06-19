В Україні майже не лишилось полонених росіян після обміну? ГУР спростувало закиди РФ

Росіяни стверджують, що нібито в Україні майже не залишилось полонених окупантів. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це РБК-Україна розповів Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що заяви Росії - це брехня, яка розганяється, щоб посіяти паніку і зневіру всередині українського суспільства, а також наростити "патріотичні" настрої всередині Росії.

За словами Юсова, у російському полоні немає "десятків тисяч" українських воїнів, проте в Україні є тисячі російських полонених. Представник ГУР не розкрив конкретні цифри щодо полонених загарбників.

"І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена, попри різноманітні маніпуляції", - додав Юсов.