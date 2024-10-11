В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине поздно вечером, 11 октября, объявили масштабную воздушную тревогу из-за фиксации взлета российского стратегического истребителя МиГ31К. Есть угроза ракетных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Военные проинформировали об угрозе ракетных атак со стороны противника в 23:20.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!", - говорится в объявлении Воздушных сил.
Добавим, что российские борта МиГ31К могут носить аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".
Перед этим вечером в воздушном пространстве Украины были зафиксированы вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".
Так, в Воздушных силах сейчас информируют по состоянию на сейчас, что все ударные беспилотники продолжают двигаться в небе над Днепропетровской и Николаевской областями.
Кроме того, около 23:00 военные предупреждали об угрозе баллистического вооружения в Черниговской и Полтавской области. А позже сообщили о пуске врагом управляемых авиабомб в направлении Сумской области.
Напомним, МиГ-31К - это российский истребитель, который предназначен для выполнения задач воздушной обороны. Его особенностью является возможность запуска крылатых ракет, в частности, комплексов "Кинжал". Самолет разработан для быстрого перехвата воздушных целей и имеет высокую скорость, что позволяет ему эффективно реагировать на угрозы.
Этот самолет может работать в различных погодных условиях и на большой высоте. В частности может действовать в составе авиационных групп.
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