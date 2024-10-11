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В Украине масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Фото: в Украине объявлена масгтабная воздушная тревога Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине поздно вечером, 11 октября, объявили масштабную воздушную тревогу из-за фиксации взлета российского стратегического истребителя МиГ31К. Есть угроза ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные проинформировали об угрозе ракетных атак со стороны противника в 23:20.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!", - говорится в объявлении Воздушных сил.

Добавим, что российские борта МиГ31К могут носить аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Комбинированная воздушная атака

Перед этим вечером в воздушном пространстве Украины были зафиксированы вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Так, в Воздушных силах сейчас информируют по состоянию на сейчас, что все ударные беспилотники продолжают двигаться в небе над Днепропетровской и Николаевской областями.

Кроме того, около 23:00 военные предупреждали об угрозе баллистического вооружения в Черниговской и Полтавской области. А позже сообщили о пуске врагом управляемых авиабомб в направлении Сумской области.

Истребители МиГ-31К

Напомним, МиГ-31К - это российский истребитель, который предназначен для выполнения задач воздушной обороны. Его особенностью является возможность запуска крылатых ракет, в частности, комплексов "Кинжал". Самолет разработан для быстрого перехвата воздушных целей и имеет высокую скорость, что позволяет ему эффективно реагировать на угрозы.

Этот самолет может работать в различных погодных условиях и на большой высоте. В частности может действовать в составе авиационных групп.

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МіГ-31КВоздушная тревогаРакетная атака