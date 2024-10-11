В Україні масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К (оновлено)

Військові поінформували про загрозу ракетних атак з боку противника о 23.20.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ 31 К!", -йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Додамо, що російські борти МіГ31К можуть носити аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Оновлено: відбій загрози

О 23.54 у Повітряних силах заявили про відбій ракетної загрози через МіГ росіян. Так, у низці областей оголосили про відбій повітряної тривоги, але не усюди, позаяк лишаються ще "Шахеди" та продовжуються авіадуари КАБами.

Комбінована повітряна атака

Перед тим ввечері у повітряному просторі Україні були зафіксовані ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

Так, у Повітряних силах станом на зараз інформують, що усі ударні безпілотники наразі продовжують свій рух у небі над Дніпропетровською та Миколаївською областями.

Крім того, близько 23:00 військові попереджали про загрозу балістичного озброєння в Чернігівській і Полтавській області. А пізніше повідомили про пуск ворогом керованих авіабомб у напрямку Сумської області.

Винищувачі МіГ-31К

Нагадаємо, МіГ-31К - це російський винищувач, який призначений для виконання завдань повітряної оборони. Його особливістю є можливість запуску крилатих ракет, зокрема, комплексів "Кинджал". Літак розроблений для швидкого перехоплення повітряних цілей і має високу швидкість, що дозволяє йому ефективно реагувати на загрози.

Цей літак може працювати в різних погодних умовах і на великій висоті. Зокрема може діяти у складі авіаційних груп.