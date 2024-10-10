Почему РФ решила вернуть МиГи в Беларусь и есть ли угроза для Киева: мнение эксперта

РФ перебрасывает в Беларусь истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Причин этому может быть несколько - от возможной попытки врагом защитить свои самолеты и до подготовки к новому массированному удару по Украине.

Об этом - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о прилете МиГ-31К в Беларусь

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" вчера вечером сообщила о прибытии первого МиГ-31К ВКС РФ на территорию Беларуси, он приземлился на аэродром "Мачулищи". При этом уже сегодня стало известно о прибытии второго МиГ-31К в Беларусь на тот же аэродром.

Стоит отметить, что МиГ-31К - это двухместный всепогодный истребитель дальнего действия, способный нести аэробалистическую ракету Х-47м2 "Кинжал", которую могут сбить не все имеющиеся в Украине средства ПВО. Впрочем, это может делать система Patriot.

Наблюдатели обратили внимание, что российских истребителей типа МиГ-31К не было в Беларуси последние полтора года - с 6 апреля 2023 года. Еще в октябре 2022 года российская армия перебросила в РБ три таких МиГа. Но потом забрала.

Они могли летать в белорусском воздушном пространстве, но не совершали пусков по территории Украины, как это было с РФ. Полеты этих истребителей в Беларуси вызывали масштабные воздушные тревоги по Украине. Поскольку максимальная дальность поражения комплекса Миг-31К составляет 2000 км.

Что задумали россияне?

По мнению военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, причин переброски носителей "Кинжалов" в Беларусь может быть несколько.

Как сказал он изданию - одна из них - попытка скрыть свои МиГи от украинских дроновых атак по аэродромам на территории РФ. Напомним, что 16 августа Силам обороны Украины удалось поразить военный аэродром "Саваслейка" в РФ. В результате были уничтожены самолет МиГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МиГ-31К/И.

По словам Гетьмана, переброска МиГов в Беларусь также может нести повышенную угрозу, в том числе для Киева. И вот почему.

"Потому что уже есть предупреждение от Главного управления разведки о том, что россияне готовят новый, как было 26 августа, массированный удар по Украине. И это может быть одним из этапов подготовки (к массированному обстрелу - ред.)", - объясняет эксперт.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, такие действия россиян могут являться попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского "Шахеда" неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что РФ может готовить провокацию против Беларуси", - добавил Коваленко.