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В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Украина, Среда 17 января 2024 10:40
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В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 17 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 10:29.

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:40

В Украине масштабная воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К

Последняя атака РФ по Украине

Вечером 16 января Россия ударила ракетами по Харькову. Позже стало известно, что повреждены многоэтажные дома в центре Харькова. Предварительно удар наносил ракеты "С-300" с территории Белгородской области.

В результате ракетного удара россиян погиб мужчина, еще 17 человек пострадали.

Также ночью 17 января после предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, сообщают о трех раненых.

По данным МВД, в результате вражеских атак по Украине по меньшей мере 20 гражданских пострадали, некоторые - в тяжелом состоянии.

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