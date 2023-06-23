В Украине масштабная воздушная тревога. Россияне подняли МиГ-31К

По Украине распространилась воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о взлете вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 21:40 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В Воздушных силах Вооруженных мыл Украины сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка.

Зафиксирован вылет бомбардировщиков

"Зафиксирован вылет 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении", - добавили в Воздушных силах.

В Украине начались отбои воздушной тревоги

В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной опасности по вылету вражеского МиГ-31К.

По состоянию на 21:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Ракетные удары по Украине

С мая российские войска активизировали попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.

Отметим, что это уже вторая масштабная воздушная тревога в Украине сегодня. Во время ночной тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет.

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