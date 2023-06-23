ua ru
Пт, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

Новость на русском →
Україна , П'ятниця 23 червня 2023 21:41
В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К Фото: Україною поширилась повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україною поширилась повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 21:40 повітряна тривога оголошена по всій території України.

В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

В Повітряних силах Збройних мил України повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Зафіксовано виліт бомбардувальників

"Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - додали в Повітряних силах.

В Україні почались відбої повітряної тривоги

В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки щодо вильоту ворожого МіГ-31К.

Станом на 21:55 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

В Україні масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли МіГ-31К

Ракетні удари по Україні

З травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Зауважимо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні. Під час нічної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога
NEWS
Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки
Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени