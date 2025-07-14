Россия ударила по Харьковщине КАБами: есть погибший, четверо раненых

В результате российского авиаудара по селу Харьковщины погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести - всех госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Синегубов отметил, что в результате попадания погиб один человек.

Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

В понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по территории Шевченковской громады.

Обстрел Харькова

Напомним, 7 июня, около 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Фото последствий атаки - в материале РБК-Украина.

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