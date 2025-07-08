Россия ночью запустила 4 ракеты и полсотни дронов: как отработала ПВО

В ночь на 8 июля российские захватчики запустили по Украине 58 средств воздушного нападения. Вражеские ударные беспилотники попали в 5 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 5 локациях", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 вражеских дрона, из них:

В частности, враг атаковал 54 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также выпустил 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400 с территории Курской области.

Атака на Украину

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины.

Так, в ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб (КАБов).

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