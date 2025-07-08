Ночной прилет дронов в Николаеве: вспыхнул пожар в пригороде, есть раненый
В ночь на 8 июля Николаев атаковали российские дроны. В результате удара произошел пожар в пригороде, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Николаевского городского головы Александра Сенкевича и начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Так, в ночь с понедельника на вторник, 8 июля, в Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева возник пожар.
Около 2:29 мэр города сообщил о взрыве и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки дронов оставалась актуальной.
"В Николаеве слышен еще один взрыв! Угроза дронов продолжается", - говорилось в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщили, что в направлении области двигались ударные БпЛА.
"Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря, в направлении Николаевщины", - сообщили военные.
Впоследствии, в 3:08, Виталий Ким уточнил, что в результате обстрела возник пожар в пригороде, и сейчас на месте работают соответствующие службы.
На момент публикации новости в Николаеве уже объявили отбой тревоги.
Напомним, что всего двумя днями ранее, в ночь на 6 июля, российские войска уже обстреливали портовую инфраструктуру Николаева, в результате чего были повреждены склады и электросети.
А вот утром понедельника, 7 июля, в Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Военным командованием была создана комиссия для проведения детального расследования данного происшествия.
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